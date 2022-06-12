У Національній службі здоров'я пояснили, скільки діє направлення до лікаря в умовах повномасштабної війни і як його отримати.

В Україні направлення до лікаря діють впродовж одного року. Але пацієнтам потрібно дотримуватись погоджених з лікарем термінів проходження обстеження.

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Зазвичай термін дії вказують у додатковій інформації в направленні, якщо лікар роздруковує пацієнтові інформаційну пам’ятку.

В якому випадку лікар виписує направлення

Лікар повинен виписувати направлення лише в тому випадку, якщо проблема зі здоров’ям пацієнта вимагає залучення вузького спеціаліста. Окрім цього, лікар виписує направлення для додаткових обстежень, процедур і госпіталізації.

До слова, всі лікарі в медичній системі можуть виписувати свої направлення. Переважно лікарі виписують електронне направлення, але якщо електронна система охорони здоров'я не працює, то можуть виписати паперове.

Доступи до безкоштовної медицини спростили

В НСЗУ розповіли, що спростили умови доступу до безоплатної медицини під час війни. Отримати безоплатну допомогу можна у будь-якій лікарні, яка уклала договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг.

З'ясувати, в яких медичних закладах можна отримати допомогу або консультацію можна за номером контакт-центр НСЗУ: 16 – 77.

До яких фахівців можна прийти без направлення

Без направлення можна потрапити до лікарів первинної ланки – сімейного лікаря, терапевта, педіатра. Власне, вони й видають направлення до вузьких спеціалістів, якщо пацієнт потребує їхньої допомоги.

Але є випадки, коли до вузьких фахівців можна безоплатно звернутися напряму. Направлення не потрібне до:

гінеколога (дитячого також),

психіатра

нарколога

стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей)

фтизіатра

лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Тим часом екстрена медична допомога надається безоплатно усім без винятку без направлення й декларації.

Раніше повідомлялося, що медики екстреної медичної допомоги зможуть отримувати точну геолокацію пацієнтів. Також вони матимуть змогу підтримувати з ними відеозв'язок та надавати під час цього необхідні консультації. Це особливо важливо у випадках, коли доступ до пацієнта за різних обставин ускладнений або потребує великого проміжку часу.