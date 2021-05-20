Скільки доз потрібно: Німеччина протестує 7 вакцин у трьох дозах

У Великій Британії стартує перше у світі клінічне випробування трьох доз вакцин проти коронавірусу. Дослідження покаже, чи допоможе додаткова доза препарату створити надійніший захист проти COVID-19.

Всього перевірять 7 вакцин

У рамках клінічного випробування, на яке уже виділили 19,3 мільйона фунтів стерлінгів, протестують вакцини Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson&Johnson, Valneva та CureVac.

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Яким чином проведуть дослідження

18 медичних центрів у Великій Британії розподілять на 3 групи, в кожній з яких тестуватимуть окремий набір вакцин. Перші щеплення третьою дозою вакцин робитимуть уже в червні.

Експерти очікують, що за наслідками експерименту, всі сім вакцин підвищать імунітет, а лабораторні дослідження дозволять перевірити їх реакцію на різні штами COVID-19, які циркулюють у Великій Британії, зокрема "індійський" та "південноафриканський,

– йдеться в повідомленні.

Вчені планують залучити до участі в експерименті людей, які отримали першу дозу вакцини Pfizer або AstraZeneca у грудні-січні, а також людей віком за 75 років.

Половинні дози вакцин: для чого

Три препарати зі списку також протестують в половинній дозі, таким чином вчені хочуть перевірити адекватну імунну відповідь при такому рівні.

Половинні дози дозволять визначити, чи зменшуються побічні ефекти при меншій дозі, і можуть надати інформацію країнам, де поставки вакцин недостатні.

Крім того, після досліджень вчені опублікують дані про побічні ефекти, зокрема серед людей, у яких третя вакцина відрізняється від тієї, що застосовували для перших двох ін'єкцій.

За даними РНБО , у світі зафіксували понад 164 мільйони випадків інфікування COVID-19, зокрема 3 415 998 летальних.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу