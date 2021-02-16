Єврокомісія заявила, що допоможе Польщі продати Україні 1,2 мільйона доз вакцини проти коронавірусної інфекції компанії AstraZaneca. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, за яких умов здійснюватиметься такий перепродаж і в яку суму це обійдеться для України.

Денис Шмигаль сказав, що в України дійсно є можливість закупити певну частину цих вакцин через Польщу.

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Він пояснив, що закуплені Євросоюзом вакцини розподіляються по країнах ЄС, при цьому Польща отримає поки що за попередніми домовленостями на 1 мільйон 200 тисяч вакцин більше від свого замовлення.

І ці вакцини продасть Україні за собівартістю, без націнки. Ми очікуємо, що це станеться найближчим часом. Гроші на цю закупку є, зокрема, з ресурсів Європейського інвестиційного банку,

– заявив прем'єр-міністр.

До речі, Україна веде перемовини з іноземними урядами щодо передачі надлишків вакцини від коронавірусної інфекції. Про це днями повідомив президент Володимир Зеленський на "Всеукраїнському форумі Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також розповіла, що попросила країни ЄС пожертвувати частину своїх вакцин від коронавірусу Україні.

"Завдяки COVAX лікарі та медперсонал України отримають перші вакцини вже цього місяця. Ще мільйони доз вакцини надійдуть в Україну до літа. Європейський Союз – найбільший донор ініціативи COVAX, і ми цим пишаємося. І ще на додачу COVAX я попросила інших членів ЄС пожертвувати частину їхніх вакцин Україні", – зазначила вона.



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу