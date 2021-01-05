Максим Степанов заробив у 2020 році майже 500 тисяч гривень. Стільки йому нарахували за виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.

Посаду очільника Міністерства охорони здоров'я Степанов обіймає з квітня 2020 року. Про його зарплату за цей час 24 каналу розповіли у відомстві.

Читайте також Зарплата Дмитра Кулеби: скільки у 2020 році заробив глава МЗС

Яку зарплату нарахували Степанову

за квітень – 49 782,38 гривні;

за травень – 47 230 гривень;

за червень – 47 230 гривень;

за липень – 47 230 гривень;

за серпень – 66 062,70 гривні;

за вересень – 56 111,87 гривні;

за жовтень – 72 774,49гривні;

за листопад – 37 875,16 гривні;

за грудень – 73 230,75 гривні.

Загалом на посту міністра охорони здоров'я Степанов заробив у 2020 році 497 527,35 гривні.

Зверніть увагу! Усі суми вказані з врахуванням податків. Це означає, що фактично міністр щомісяця отримував дещо менше.

Дізнайтеся більше Скільки заробив міністр інфраструктури Криклій у 2020 році: сума

Що відомо про Степанова