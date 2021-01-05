Скільки глава МОЗ Максим Степанов заробив у 2020 році: сума
Максим Степанов заробив у 2020 році майже 500 тисяч гривень. Стільки йому нарахували за виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.
Посаду очільника Міністерства охорони здоров'я Степанов обіймає з квітня 2020 року. Про його зарплату за цей час 24 каналу розповіли у відомстві.
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Яку зарплату нарахували Степанову
- за квітень – 49 782,38 гривні;
- за травень – 47 230 гривень;
- за червень – 47 230 гривень;
- за липень – 47 230 гривень;
- за серпень – 66 062,70 гривні;
- за вересень – 56 111,87 гривні;
- за жовтень – 72 774,49гривні;
- за листопад – 37 875,16 гривні;
- за грудень – 73 230,75 гривні.
Загалом на посту міністра охорони здоров'я Степанов заробив у 2020 році 497 527,35 гривні.
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Що відомо про Степанова
- Його обрали главою МОЗ наприкінці березня 2020 року.
- Максим Степанов – лікар та політичний діяч.
- Був директором поліграфкомбінату "Україна", яка однією з перших почала друкувати в країні ID-картки.
- У 2017 – 2019 роках обіймав посаду губернатора Одеської області.
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