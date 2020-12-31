На лікарняних ліжках через коронавірус Новий Рік зустрінуть 23 747 українців. Саме стільки ліжкомісць є зайняті хворими на COVID-19 станом на 30 грудня 2020 року.

За добу 30 грудня до лікарень України госпіталізували 2 700 хворих на коронавірус. Про це повідомляє ТСН.

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Окрім того, у ковідних лікарнях загалом залучені понад 33 тисячі медичних працівників З них – близько 2 500 анестезіологів, 6 000 лікарів різних спеціальностей та понад 24 000 - середнього та медичного персоналу.

Як святкуватимуть Новий рік у Київській міській клінічній лікарні №4 / Фото ТСН

Що відомо про коронавірус в Україні