Скільки хворих на COVID-19 українців святкуватимуть Новий рік у лікарнях: святкові фото
На лікарняних ліжках через коронавірус Новий Рік зустрінуть 23 747 українців. Саме стільки ліжкомісць є зайняті хворими на COVID-19 станом на 30 грудня 2020 року.
За добу 30 грудня до лікарень України госпіталізували 2 700 хворих на коронавірус. Про це повідомляє ТСН.
Читайте також Якщо вакцина Sinovac не пройде клінічні випробовування, Україні повернуть гроші, – Ляшко
Окрім того, у ковідних лікарнях загалом залучені понад 33 тисячі медичних працівників З них – близько 2 500 анестезіологів, 6 000 лікарів різних спеціальностей та понад 24 000 - середнього та медичного персоналу.
Як святкуватимуть Новий рік у Київській міській клінічній лікарні №4 / Фото ТСН
Що відомо про коронавірус в Україні
- Станом на 21 грудня коронавірусом в Україні заразилися 1,08 мільйона людей.
- З них 724 тисячі хворих одужали, а 19 058 померли від ускладнень.
- Вже у січні – лютому 2021 року Україна повинна отримати перші партії вакцин проти коронавірусу.
- Зокрема, наша держава отримає 16 мільйонів доз вакцин у межах програми COVAX.
- 1,8 мільйона доз замовили у китайської компанії Sinovac.
- Ще 1,5 мільйона доз препарату нашій державі планує передати Польща.
Поділитися новиною
Вибір редакції