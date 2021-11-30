Важкість перебігу захворювання

Директорка Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC) Андреа Аммон повідомила, що усі підтверджені випадки були легкими чи безсимптомними. Крім того, усі хворі були молодого віку.

Увага Штам Омікрон міг бути у Нідерландах ще до прибуття рейсів з Африки

Поки невідомо, чи доведеться виробникам вакцин проти COVID-19 коригувати свої препарати у зв'язку з поширенням варіанта Омікрон.

Позиція ЄС щодо вакцинації

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підготувалося до такої ситуації, заявила глава агентства Емер Кук.

EMA заявляє, що може схвалити вакцини від COVID-19, розроблені для нового варіанта, протягом 3 – 4 місяців.

Головне про варіант Омікрон

Штам Омікрон вперше виявили у ПАР. Низка країн через це призупинили авіарейси з країн півдня Африки або посилили обмеження на в'їзд для мандрівників з них.

Новий варіант коронавірусу викликав значне занепокоєння, зокрема, у ВООЗ кваліфікували новий штам його як такий, що викликає занепокоєння. Наразі науковці намагаються з'ясувати, чи є він стійким до вакцин.