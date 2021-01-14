Скільки Ізраїль витратив на вакцину для своїх громадян: експерт назвав цифру
Ізраїль проводить масову вакцинацію своїх громадян з грудня 2020 року. Щеплення отримали вже 2 мільйони жителів. Мешканець Хайфи розповів, як це відбувається насправді й скільки держава заплатила за вакцину.
Скільки людей провакцинували
Станом на 1 січня в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували близько 12% громадян. Вже 13 січня опублікували дані про 21% вакцинованого населення. Про це розповів політичний аналітик Андрій Пилипенко в ефірі 24 канал.
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2 мільйони людей вже отримали 1 дозу щеплення, а 100 тисяч ізраїльтян отримали вже й 2 дозу вакцини від Pfizer.
У перший період вакцинації протягом тижня вакцинували 150 тисяч громадян, натомість з січня кількість щеплень знизилась до 100 тисяч осіб за тиждень.
Хто отримав вакцину насамперед:
- лікарі;
- люди зі зони ризику (які мають супутні важкі хвороби);
- мешканці будинків для людей літнього віку та персонал таких закладів;
- вчителі.
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Якщо залишається певна кількість вже розпакованих доз вакцини наприкінці дня, тоді дозволяють вакцинуватись й іншим громадянам. Як розповів Пилипенко, в іншому випадку залишки вакцини довелось би утилізувати, через недотримання спеціальних умов зберігання. Це рішення приймалось безпосередньо на рівні медичних кас, а не на рівні держави.
Скільки коштує вакцина
На вакцину влада Ізраїлю витратила понад 300 мільйонів доларів. "Якщо людина є учасником медичної каси, вже платить за страхову, вакцина для неї є безкоштовною", – пояснив Пилипенко.
За даними газети "Ізраїль сьогодні" за 13 грудня, в Ізраїлі 37% населення не поспішали вакцинуватись.
Кількість вакцинованих від COVID-19 в різних країнах світу / Інфографіка 24 каналу
Джерело: 24 канал
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