Прем'єр Денис Шмигаль розповів, у скільки обійдеться українцям доза вакцини від коронавірусу, якщо вони купуватимуть її самостійно, наприклад, в аптеці.

Платне щеплення проти коронавірусу обійдеться українцям від 300 до 1200 гривень. Глава уряду пояснив, що наразі про комерційний обіг вакцин мова не йде, оскільки існує високий запит країн світу.

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Вакцини можуть з'явитись на комерційному ринку

Якщо після вакцинації пріоритетних груп українців з'являться надлишки, їх використають саме з цієї метою.

Зараз ціна цієї вакцини у виробника, наприклад, Pfizer – коливається від 15 до 20 доларів. Ідуть випробування нових вакцин, виробники швидко розгортають потужності, за кілька місяців конкуренція буде дуже висока. Це збалансує ринок,

– вважає Шмигаль.

Так, за словами прем'єра, вакцини проти грипу або дифтерії у комерційному користуванні коштують 300-1200 гривень, тож вакцина проти COVID-19 буде у тих же межах,

Також Денис Шмигаль заперечив думку про вартість такої вакцини у тисячу євро.

Попередньо в ефірі одного з телеканалів міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в Україні вакцина проти коронавірусу на комерційному ринку не 'явиться раніше літа – осені. Крім того, якщо приватні компанії захочуть завести препарати в Україну, вони муситимуть це робити офіційно.

Коротко про вакцинацію в Україні