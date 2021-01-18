Скільки коштує лікування одного українця в лікарні з COVID-19
Лікування одного госпіталізованого з коронавірусною інфекцією COVID-19 пацієнта "коштувало" Національній службі здоров'я України (НСЗУ) 45 тисяч гривень.
Впродовж квітня-грудня за лікування госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом НСЗУ виплатила 11,4 мільярда гривень – майже 45 тисяч гривень на одного пацієнта. Про це пише Урядовий портал.
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Всього за цей період заклади екстреної медичної допомоги отримали понад 19 мільярдів гривень за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 або підозрою на нього.
Що відомо про госпіталізованих пацієнтів у період з квітня до грудня 2020 року
- Протягом квітня-грудня було госпіталізовано 253 тисячі пацієнтів з коронавірусом.
- З них у відділенні інтенсивної терапії перебувало майже 50 тисяч пацієнтів.
- Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії протягом 2020 року становила 19,6%.
До слова, у грудні у порівнянні з листопадом, кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19 зменшилася на 3 тисячі – до 60 тисяч. Найбільше пацієнтів з коронавірусом у грудні госпіталізували у Києві – понад 6 тисяч, а також у Одеській області – 4 139 осіб, Дніпропетровській – 3 869 осіб, Харківській – 3 617 осіб.
Кількість пацієнтів, які були підключені до джерел кисню у грудні зросла на 4 тисячі – до 50 тисяч. Це становило 69% від усіх пролікованих у грудні пацієнтів.
У відділенні інтенсивної терапії медичну допомогу отримували понад 13 тисяч пацієнтів, що на 348 госпіталізованих осіб більше, ніж у листопаді. Крім того, кількість пацієнтів, які потребували підключення до апарату штучної вентиляції легенів зросла до 6 тисяч осіб,
– повідомили у НСЗУ.
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