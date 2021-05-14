За словами Степанова, середня ціна однієї дози вакцини проти коронавірусу в Україні становить 7,52 доларів (приблизно 193 гривень). Про це міністр розповів в ефірі одного з телеканалів.
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Максим Степанов
“Ми не можемо розголошувати ціну, у нас досить жорстка конфіденційність договорів. Але можу сказати, що загалом на всі ці вакцини ми витрачаємо 240,5 мільйонів доларів – на 32 мільйона доз вакцини. Це з доставкою, логістикою, операційними витратами. Шляхом нехитрих маніпуляцій ви побачите, що середня ціна однієї дози вакцини для України становить 7,52 доларів”.
Які вакцини законтрактувала Україна:
Степанов розповів, що через організацію Crown Agents що Україна законтрактувала 32 мільйона доз вакцини:
- 20 мільйонів доз вакцини від Pfizer-BioNTech,
- 10 мільйонів доз від Novavax,
- 2 мільйони AstraZeneca (CoviShield).
Додамо, що ще 8 мільйонів вакцин безкоштовно надходять в Україну в межах ініціативи COVAX. Окрім цього, Україною законтрактовано 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac.
Наступна партія вакцин повинна прибути в Україну вже від 17 травня. До нас надійде препарат виробництва компаній Pfizer та BioNTech.
Темпи вакцинації в країні
Джерело: фейсбук Максима Степанова
- За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 21 587 людей.
- Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.
- Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 918 164 людини. Завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози, всього 8 358 українців.