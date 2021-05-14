Скільки коштує одна доза COVID-вакцини в Україні: Степанов назвав ціну

Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, скільки в Україні коштує одна доза вакцини проти коронавірусу. При цьому він зауважив, що умови контрактів не дозволяють розголошувати вартість конкретних препаратів.

За словами Степанова, середня ціна однієї дози вакцини проти коронавірусу в Україні становить 7,52 доларів (приблизно 193 гривень). Про це міністр розповів в ефірі одного з телеканалів.

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Максим Степанов “Ми не можемо розголошувати ціну, у нас досить жорстка конфіденційність договорів. Але можу сказати, що загалом на всі ці вакцини ми витрачаємо 240,5 мільйонів доларів – на 32 мільйона доз вакцини. Це з доставкою, логістикою, операційними витратами. Шляхом нехитрих маніпуляцій ви побачите, що середня ціна однієї дози вакцини для України становить 7,52 доларів”.

Які вакцини законтрактувала Україна:

Степанов розповів, що через організацію Crown Agents що Україна законтрактувала 32 мільйона доз вакцини:

20 мільйонів доз вакцини від Pfizer-BioNTech,

10 мільйонів доз від Novavax,

2 мільйони AstraZeneca (CoviShield).

Додамо, що ще 8 мільйонів вакцин безкоштовно надходять в Україну в межах ініціативи COVAX. Окрім цього, Україною законтрактовано 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac.

Наступна партія вакцин повинна прибути в Україну вже від 17 травня. До нас надійде препарат виробництва компаній Pfizer та BioNTech.

Темпи вакцинації в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова