Україна підписала з китайською компанією Sinovac Biotech угоду, згідно з якою, вартість однієї дози вакцини проти коронавірусу становить 504 гривні.

Щодо вартості інших вакцин наразі невідомо. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ.

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Перший договір Україна підписала з компанією Сіновак, яка завоювала авторитет у всьому світі. Ціна, за якою Україна купує 1 дозу вакцини у цього виробника, становить 504 гривні. Така вартість вакцин проти COVID-19 цієї компанії – для переважної більшості країн, і є прийнятною,

– заявив Степанов.

Очільник МОЗ наголосив, що він не має права розголошувати вартість вакцин інших виробників "через жорсткі контрактні правила нерозголошення інформації". Він додав лише, що вакцини перебувають приблизно в одному ціновому діапазоні.

"Можу запевнити, що вони приблизно в такому діапазоні цін, за якими купує вакцини увесь світ", – додав Максим Степанов.

Нагадаємо, Україна отримає 16 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу в межах програми COVAX. 1,8 мільйона доз вакцин замовили у компанії Sinovac.

Що відомо про план вакцинації від COVID-19

16 грудня 2020 року Комітет Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту ухвалити проєкт постанови "Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19".

Водночас Міністерство охорони здоров'я запропонувало затвердити Національний план на рівні наказу МОЗ, а не Кабінету Міністрів.

18 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що основною метою Національного плану вакцинації від коронавірусу є щеплення 50% населення, тобто майже 21 мільйона людей.

Наразі відповідний план передбачає 4 етапи та пріоритетні групи, проте його будуть оновлювати.



4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу