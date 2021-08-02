Препарати від Pfizer і Moderna здорожчали для ЄС: скільки коштує 1 доза вакцини від COVID-19

Виробники вакцини Pfizer і Moderna підвищили вартість на свої препарати для Європейського Союзу. Американські ліки здорожчали на 25% та 12% відповідно.

У ЗМІ потрапили контракти на поставку вакцин. У Євросоюзі вже погодились закуповувати американські препарати за підвищеними цінами.

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Скільки коштує вакцина від Pfizer і Moderna

Згідно з контрактами, раніше одна доза вакцини від Pfizer коштувала 15,5 євро. Натомість тепер виробник збільшив ціну на понад 25% – до 19,5 євро.

Компанія Moderna підвищила вартість свої вакцин від COVID-19 більш ніж на 12%. Якщо раніше 1 доза цього препарату коштувала приблизно 22,6 долара, то тепер ціна зросла до 25,5 доларів.

Чому вакцина для ЄС стає дорожчою

У Єврокомісії підписали нові контракти з виробниками вакцин. Вони передбачають, що у країни ЄС до 2023 року поставлять до 2,1 мільярда доз препаратів.

За інформацією ЗМІ, умови контрактів переглянули після того, як дані третьої фази випробувань показали, що мРНК-вакцини від Pfizer і Moderna мають вищі показники ефективності, ніж дешевші векторні вакцини, розроблені AstraZeneca і Johnson & Johnson.