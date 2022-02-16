Тест на антиген виявляє вірусоспецифічні білки, які утворюються в носогорлі під час розмноження вірусу, тим часом як ПЛР тести дозволяють виявити сам вірусний генетичний матеріал у зразку.

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Скільки коштують тести на антиген у різних країнах світу

Австралія

Наприкінці січня в Австралії пенсіонерам та власникам пільгових карток дозволили отримати доступ до 10 безоплатних експрес-тестів на антиген протягом трьох місяців через аптекаря. Але регулятор з питань конкуренції висловив занепокоєння, що експрес-тести на антиген часто коштують від 20 до 30 австралійських доларів (400 – 600 гривень) за тест, а іноді й понад 70 австралійських доларів (1 400 гривень) за тест у невеликих роздрібних торгових точках. І це попри те, що гуртові ціни варіюються лище від 3,95 до 10 австралійських доларів.

Бельгія

У Бельгії ціна таких тестів в аптеках становить близько 6 – 8 євро (190 – 155 гривень). Це вище, ніж у сусідніх країнах, таких як Франція та Нідерланди

Це при тому, що у супермаркетах вони коштують близько 3 євро. Але ціни в аптеках починають знижуватись – цього тижня одна велика аптечна мережа оголосила, що почала продавати такі тести по 1,99 євро.

Франція

Самостійні тести у Франції коштують від 4 до 5 євро в аптеках та близько 1,25 євро в супермаркетах.

Пар

Тим часом у Південній Африці експрес-тести на антигени продаються за ціною 380 ZAR (понад 780 гривень), а ПЛР-тести коштують вдвічі дорожче.

Іспанія

Режими тестування в Іспанії відрізняються за регіонами. Насамперед у регіоні Мадрида уряд вже поширив 5 мільйонів безкоштовних тестів на антиген, які можна отримати в аптеках столиці та її околиць. У середині січня уряд Іспанії обмежив ціну тестів на антигени в аптеках на рівні 2,94 євро. До того цього тестові набори продавали за ціною близько 10 євро.

Таїланд

У Таїланді набори для тестування антигенів продаються онлайн, у магазинах та аптеках за ціною від 50 бат (43 гривні). Уряд також почав продавати тести на антигени по 35 бат (30 гривень) у восьми місцях у Бангкоку та в інтернеті.

США

У США вартість та доступність експрес-тестування на антиген значно відрізняється залежно від місця проживання та медичної страховки. Експрес-тест на антиген може коштувати близько 15 доларів (421 гривня) в аптеці чи супермаркеті, але з січня по всій країні значно збільшилася кількість місць, де тест можна зробити безкоштовно.

З 15 січня приватні медичні страхові компанії зобов'язані покривати витрати на проведення до восьми експрес-тестів вдома.

Зверніть увагу: в українських аптеках самостійні експрес-тести на антиген до коронавірусу коштують від 200 гривень.