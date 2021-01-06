У світі через пандемію COVID-19 почали поступово вакцинувати населення. Зокрема, це зробили вже у низці країн.

Наразі вакцинувати людей від коронавірусу почали вже у 30 країнах світу. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

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Згідно з даними ВООЗ, першочергово там вакцинують людей, які перебувають у групі високого ризику.

Зверніть увагу! Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила першу вакцину проти COVID-19. Препарат виробництва Pfizer/BioNTech внесли до переліку препаратів, рекомендованих для екстреного використання. Детальніше про це – читайте тут.

Було також приємно бачити початок впровадження вакцини AstraZeneca в першій країні,

– зазначили у ВООЗ.

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Довідка. Першою країною, яка почала використовувати вакцину AstraZeneca стала Велика Британія. Водночас н а початку грудня 2020 року там також почали вакцинувати людей препаратом від Pfizer і BioNTech. Детальніше про це – читайте тут.

Вакцина від COVID-19: що відомо