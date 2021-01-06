Скільки країн вже почали вакцинацію від COVID-19: дані ВООЗ
У світі через пандемію COVID-19 почали поступово вакцинувати населення. Зокрема, це зробили вже у низці країн.
Наразі вакцинувати людей від коронавірусу почали вже у 30 країнах світу. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.
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Згідно з даними ВООЗ, першочергово там вакцинують людей, які перебувають у групі високого ризику.
Було також приємно бачити початок впровадження вакцини AstraZeneca в першій країні,
– зазначили у ВООЗ.
До теми Вакцинація проти COVID-19 набирає обертів: які проблеми виникли в країнах
Вакцина від COVID-19: що відомо
- Станом на ранок 6 січня у 35 країнах світу було введено понад 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.
- Спершу це робили завдяки препарату від Pfizer та BioNTech. Ефективність цієї вакцини становить 95%. Препарат має назву Comirnaty. Це двокомпонентна вакцина, яку вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
- Ще одна вакцина – AsrtaZeneca Оксфордського університету. Її ефективність становить в середньому 70%. Однак цей показник зріс до 90% у групі добровольців, яким спочатку давали половину дози, а потім повну дозу.
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