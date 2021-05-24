Скільки кроків на день та в якому темпі потрібно робити

Чим більше кроків на день проходить людина, тим вище у неї шанс на довге життя. Корисні як тривалі, так і дуже короткі прогулянки, це підтвердило нове дослідження.

Як відбувалося дослідження

У новій науковій роботі автори проаналізували дані майже 17 тисяч жінок у віці старше 60 років, які брали участь у великому дослідженні жіночого здоров'я (Women's Health Study). Вони носили крокоміри, які фіксували кількість й тип ходьби, з 2011 по 2015 рік. За жінками спостерігали до кінця 2019 року.

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Раніше інші вчені на цій же групі жінок показали, що жінки, які проходять 4400 кроків в день, живуть значно довше, ніж їхні однолітки, які проходять менше. Дистанція понад 7500 кроків в день не приносила додаткової користі учасницям.

Автори нового дослідження доповнили ці дані. Вони окремо підрахували кількість кроків, які жінки робили під час різних типів ходьби:

ходьба короткими періодами, яка часто переривається – переважно під час рутинних справ;

тривалих періодів безперервної ходьби, понад 10 хвилин.

Ходити на короткі дистанції теж корисно

Виявилося, що тип ходьби "короткими перебіжками" теж корисний для здоров'я. Чим більше кроків робили жінки в такому режимі, тим довше вони жили, незалежно від того, як багато кроків вони робили при більш тривалому русі.

При коротких дистанціях користь для здоров'я росла в залежності від кількості кроків.

Вона переставала збільшуватись після 4500 кроків.

Кожні 1000 кроків на день були пов'язані зі зниженням ризику смерті за час дослідження на 28%.

При безперервній ходьбі з кожними наступними 2000 кроків ризик смерті скорочувався на 32%.

Автори дослідження вказують, що літнім людям складно виконувати програми вправ. Тому багато хто з них можуть вважати більш зручним для себе просто почати більше ходити: робити більше робіт по дому і в саду, паркуватися далі від місця призначення і так далі.