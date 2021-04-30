Найчастіше безсимптомні носії – діти

Про те, скільки людей хворіють на коронавірус безсимптомно і наскільки вони заразні для оточення – розповіла в інтерв'ю 24 каналу інфекціоністка Леся Радковська.

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За словами лікарки, складність полягає в тому, що батьки можуть не помітити коронавірус у дитини.

Леся Радковська – інфекціоністка “Якщо дитина інфікована – може просто пчихнути, кашлянути, мати субфібрильну температуру. Мама навіть не зверне на це уваги, але дитина розповсюджуватиме вірус. ”

Так відбувається і у дорослих, мовляв, мене морозить, десь продуло, мабуть. Людина ходить на роботу, помаленьку інфікує усіх навколишніх – так вірус розповсюджується.

Статистика поширення COVID-19 в Україні

За минулу добу на коронавірус захворіли 10 072 людини. Від ускладнень хвороби померли 307 пацієнтів.

Госпіталізації потребували 3 117 хворих з діагнозом COVID-19 чи вираженими симптомами недуги. Водночас одужали від коронавірусу – 20 192 людей.

Від початку пандемії в Україні захворіло – 2 069 537 людей.

Станом на 30 квітня одужало – 1 655 525 хворих. Та, на жаль, від ускладнень хвороби померли 44 085 українців.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу