Скільки людей курить

Глобальний аналіз показав, що починаючи з 1990 року частка курців серед чоловіків скоротилася на 25%, серед жінок – на 37,7%. Однак чоловіки стали палити більше у двадцяти країнах, жінки – у дванадцяти.

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У половині країн скорочення відсотка курців "не встигало" за ростом населення, тому абсолютна кількість курців у світі збільшилося. У 2019 році у світі курили 1,1 мільярда осіб. Десять країн з найбільшою кількістю курців: Китай (в цій країні живе кожен третій курець), Індія, Індонезія, США, Росія, Бангладеш, Філіппіни, Японія, Туреччина, В'єтнам.

Смертність через куріння

У 2019 від наслідків куріння померли 7,7 мільйона осіб, включаючи 1,6 мільйона від хронічної обструктивної хвороби легень, 1,3 мільйона від раку легенів, 1 мільйон від інсульту. Одна з п'яти смертей чоловіків відбувається з причин, пов'язаних з курінням. Тільки 6% таких смертей припали на людей, які кинули курити за 15 років до смерті й раніше. Автори огляду нагадали, що від причин, безпосередньо пов'язаних з курінням, помирає кожен другий курець.

Куріння серед молоді

У 2019, згідно з оцінками вчених, кількість людей, що курять у віці від 15 до 24 років було 155 мільйонів – 20% всіх чоловіків і 5% всіх жінок цього віку. Дві третини людей, які курили у 2019 році, стали залежними від тютюну у віці до 25 років.

У порівнянні з 1990 роком у 2019 році у світі кількість курців серед молодих жінок скоротилося на 37,6%, чоловіків – майже на 33%. Однак поліпшення цієї статистики припадає тільки на 81 країну, в інших країнах змін майже немає.

Якщо людина не став регулярним курцем до 25 років, імовірність того, що він закурить, дуже низька. Це дуже важливий проміжок часу для профілактики куріння: якщо молоді люди не почнуть курити, це допоможе їм зберегти здоров'я,

– зазначили науковці.