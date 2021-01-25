Скільки людей мають безсимптомний перебіг коронавірусу: нові дані

Безсимптомний перебіг коронавірусу залишається однією з головних загадок пандемії. Американські вчені провели огляд найбільших досліджень і звітів і отримали нові дані.

Джерело: ACP Journals.

У перші місяці пандемії вчені припускали, що частка безсимптомних випадків COVID-19 може досягати 80%, пізніше цей показник скорегували до 50%.

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Подальші дослідження показали, що число інфікованих, у яких не розвиваються симптоми, становить від 17 до 20%. Більш ніж у половини людей, яких лікарі спочатку вважали за безсимптомних, ознаки захворювання все-таки з'являються з часом.

Як відбувалося нове дослідження

Новий огляд, який провели вчені інституту Scripps Research (Каліфорнія), містить 61 глобальне дослідження, в тому числі два найбільших національних звіти з Великобританії та Іспанії з охопленням понад 1,8 мільйона осіб. У всіх цих роботах були описані дані про кількість заражених і хворих, інфекція була підтверджена тестом ПЛР або на антитіла.

Скільки людей має безсимптомний перебіг COVID-19

Результати показали, що принаймні третина заражених є безсимптомними носіями. Крім того, за даними 14 поздовжніх досліджень, майже три чверті таких пацієнтів не виявляють будь-яких симптомів інфекції в майбутньому.

За словами науковців, стратегії боротьби з COVID-19 слід змінити з урахуванням поширеності та ризику передачі безсимптомної інфекції SARS-CoV-2.