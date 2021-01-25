Люди, що народилися між 1946 і 1970-ми роками частіше за інших повідомляють про депресію та тривожність у 40−50 років. Крім того, вчені вкотре відзначили, що жінки куди частіше відчувають депресію, ніж чоловіки.

Джерело: Neuroscience News

Дослідники London's Global University проаналізували дані, зібрані за останні 4 десятиліття про більш ніж 28 тисяч людей у віці від 23 до 69 років, щоб дослідити рівень психологічного стресу у зрілому віці та їхні відмінності між поколіннями.

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Результати дослідження

Серед тих, хто народився в 1958 і 1970 роках, кількість людей, що відчували проблеми у віці 20-30 років була нижчою, ніж у молодих людей інших років народження.

Але у віці від 46 до 53 років рівень тих, хто переживав психічні проблеми, виростав до 20% у народжених в 1970-му і 19% серед народжених в 1958-му році.

Цікаво! У народжених в 1946 році навпаки з віком рівень психологічного стресу і, як наслідок, хвороб, знижується.

Дослідники також відзначили, що жінки більш депресивні за чоловіків.

Також вони вважають, що на загальний стан людей могла вплинути пандемія коронавірусу і карантин, зокрема той факт, що багато людей втратили роботу й залишились без джерела доходу.