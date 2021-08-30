Скільки людей можуть померти від COVID-19 до кінця року: підрахунки ВООЗ

До кінця року від коронавірусу можуть померти ще 236 тисяч людей. Принаймні так прогнозують у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Це може статися через низький рівень вакцинації в бідніших країнах й через застій щеплень загалом, що нині спостерігається по усьому світу. про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

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В Європі вже зареєстрували близько 1,3 мільйона смертей внаслідок коронавірусу. З 53 країн-членів Європейського регіонального бюро ВООЗ в 33 (62%) за останні два тижні рівень захворюваності склав понад 10%.

Клюге вважає, що є декілька причин зростання захворюваності. Окрім підвищення передачі дуже заразного штаму коронавірусу Дельта, у багатьох країнах все ще доволі м'які епідеміологічні обмеження.

Зростання смертності вже почалось

Минулого тижня кількість смертей збільшилася на 11% - а одними надійними прогнозами до 1 грудня в Європі загине 236 000 осіб,

– заявив Клюге.

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Джерело: Університет Гопкінса