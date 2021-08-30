Скільки людей можуть померти від COVID-19 до кінця року: підрахунки ВООЗ
Джерело:Yhe Guardian
До кінця року від коронавірусу можуть померти ще 236 тисяч людей. Принаймні так прогнозують у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Це може статися через низький рівень вакцинації в бідніших країнах й через застій щеплень загалом, що нині спостерігається по усьому світу. про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.
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В Європі вже зареєстрували близько 1,3 мільйона смертей внаслідок коронавірусу. З 53 країн-членів Європейського регіонального бюро ВООЗ в 33 (62%) за останні два тижні рівень захворюваності склав понад 10%.
Клюге вважає, що є декілька причин зростання захворюваності. Окрім підвищення передачі дуже заразного штаму коронавірусу Дельта, у багатьох країнах все ще доволі м'які епідеміологічні обмеження.
Зростання смертності вже почалось
Минулого тижня кількість смертей збільшилася на 11% - а одними надійними прогнозами до 1 грудня в Європі загине 236 000 осіб,
– заявив Клюге.
Ситуація з коронавірусом у світі 30 серпня
Джерело: Університет Гопкінса
- Від початку пандемії по всьому світу виявили 216 мільйонів хворих на коронавірус. Щонайменше 4,5 мільйона з них померли.
- ВООЗ вважає, що статистика смертності може бути заниженою, адже у бідніших країнах не тестують на належних рівнях.
- Станом на 30 серпня найбільше інфікованих COVID-19 зафіксували у США – понад 38,7 мільйона (більш ніж 637 тисяч з низ померли).
- Наступними за кількістю зареєстрованих пацієнтів ідуть Індія, Іран, Велика Британія та Бразилія.