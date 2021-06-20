Передумовами дослідження стало те, що в багатьох минулих опитуваннях вчені не намагалися розділити тих людей, які хочуть стати батьками, але не можуть собі цього дозволити, та тих, хто позиціонує себе як чайлдфрі – тобто не планують та не хочуть дітей.

До теми У ВООЗ планують заборонити алкоголь жінкам дітородного віку

Опитування проводилося серед 981 жителя штату Мічиган, США.

Найбільше нас здивувало те, скільки людей не хоче дітей,

– розповіла одна із дослідниць, психологиня Дженніфер Уотлінг Ніл.

25% опитуваних заявили, що не хочуть і не планують дітей. Варто додати, що у попередніх дослідженнях цей показник становив від 2% до 9%.

Результат опитування також не виявив істотних відмінностей у задоволеності життям або інших характеристиках між батьками, тими, хто не може завести дитину і тими, хто відносить себе до чайлдфрі.

Чайлдфрі – це свідомий вибір Чайлдфрі – люди, які відмовляються мати дітей. Люди-чайлдфрі не хочуть дітей не через стан здоров'я, матеріальні негаразди чи через проблеми в стосунках. Відмова від батьківства або материнства – виключно вільний, свідомий вибір таких людей.

Однак останні виявилися більш ліберальними; а люди з дітьми або ті, хто хоче їх завести, відносяться до представників руху чайлдфрі менш толерантно.

З огляду на велику кількість дорослих, які не мають дітей, цій групі слід приділяти більше уваги. У майбутньому вони планують вивчити причини, через які люди не хочуть мати дітей.