Скільки людей переносять коронавірус безсимптомно: нове дослідження

Вчені проаналізували дані майже 30 мільйонів людей з усьому світу і з'ясували, що майже 40% хворих на коронавірус перенесли інфекцію безсимптомно.

Хто найчастіше має безсимптомний перебіг коронавірусу

Молоді люди до 20 років частіше за інших переносили коронавірус безсимптомно, у цій віковій групі їх виявилося близько 60%. Майже половина людей у віці від 20 до 39 років, які хворіли на ковід, також не виявляли зовнішніх ознак інфекції.

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І лише близько 33% людей старших за 40 також виявилися безсимптомними носіями вірусу. Вчені відзначають, що подібна картина є типовою для багатьох респіраторних захворювань.

Фахівці також зазначають, що найбільше безсимптомних випадків трапляється серед персоналу та мешканців будинків для людей похилого віку, мандрівників, які віддають перевагу літакам, та вагітним жінкам. Як зазначають дослідники, така статистика пов'язана з тим, що ці люди найчастіше проходять тестування.

Чому це небезпечно

За словами вчених, така велика кількість прихованих випадків COVID-19 викликає занепокоєння. Оскільки попередні дослідження показали, що у пацієнтів з легким та безсимптомним коронавірусом виробляється менше антитіл, і вони часто заражаються повторно.

Також пацієнти із безсимптомним COVID-19 не захищені від постковідного синдрому. Американське дослідження проведене на майже двох мільйонах громадян США показало, що 19% пацієнтів, які не мали ознак хвороби, відчули на собі його наслідки.

Раніше вчені з'ясували, що вакциновані люди, з проривними інфекціями COVID-19 виділяють менше вірусу, ніж ті, хто не вакцинований та інфікований.