Розслідування причин ще 18 смертей триває, тому поки що не можна сказати, чи пов'язані вони з вакцинацією. Про це у відповідь на запит журналістів LIGA.Life повідомили в Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров'я.

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Згідно з даними, від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 відомство отримало 95 повідомлень про летальні випадки серед людей, яким зробили щеплення. Варто зауважити, що на момент звіту від МОЗ в Україні вакцинували 6 304 016 людей, тобто це 0,0015% від усіх щеплених.

Протоколи розслідувань регіональних груп оперативного реагування свідчать, що 77 з 95 смертей абсолютно випадково збіглися в часі з проведеним щепленням.

Причинно-наслідковий зв'язок з проведеною імунізацією відсутній. Це, зокрема, стосується смерті військовослужбовиці в смт Чорноморське Лиманського району Одеської області 23 березня та смерті 53-річного лікаря Каменко-Дніпровського Центру первинної медико-санітарної допомоги 2 квітня,

– пояснили у відомстві.

Останній летальний випадок в день вакцинації