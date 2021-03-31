Про важливість фізичної активності науковці говорять давно. Але мало людей знає що її брак – причина 8% неінфекційних хвороб у світі.

Вчені проаналізували дані про фізичну активність, зібрані у 2016 році в 168 країнах. Вони провели оцінку того, скільки різних хвороб могли можна було уникнути шляхом збільшення кількості фізичних навантажень.

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Смерті через брак фізичної активності

Автори роботи прийшли до висновку, що брак фізичної активності пов'язаний:

з більш ніж 7% смертей від будь-якої причини та смертей від серцево-судинних хвороб;

близько 8% всіх неінфекційних захворювань у світі.

Нестача фізичної активності по-різному впливає на ризик різних хвороб. Так, з нею були пов'язані 1,6% випадку деменції та 8,1% – гіпертонії.

У країнах з високим рівнем доходів вплив гіподинамії на розвиток неінфекційних хвороб виявилося у два рази вищим в порівнянні з країнами з нижчим рівнем доходом. Проте, 69% всіх смертей і 74% смертей від серцево-судинних хвороб, пов'язаних з недостатньою фізичною активністю, доводиться на країни із середнім рівнем доходу.

Для порівняння вчені вказали, що з курінням у світі пов'язано 8,7% смертей, зі споживанням солодких напоїв – 1,2%, з ожирінням – 10 – 11% (в Європі).

Що було відомо раніше

Джерело: Health

Низький рівень фізичної активності – відомий фактор ризику передчасної смерті й декількох неінфекційних хвороб. Згідно з оцінками 2008 року, вона пов'язана з 6 – 10% випадками передчасної смерті, цукрового діабету 2 типу, раку молочної залози та раку товстої кишки.

Попри відому шкідливу дію недостатнього рівня фізичної активності, більше чверті населення планети не слідує рекомендаціям з фізичної активності. В ООН очікують, що якщо люди стануть більш активними фізично, то показники психічного і фізичного здоров'я людей покращаться.

Скільки потрібно фізичної активності

Інформація: ВООЗ

Норми фізичної активності, встановлені Всесвітньою організацією охорони здоров'я: 150 – 300 хвилин помірної або 75 – 150 хвилин інтенсивного навантаження на тиждень.