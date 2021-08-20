Скільки людей щорічно помирає через аномальну спеку

Щороку температура повітря на нашій планеті збільшується й це відбивається на здоров'ї людей. Якщо не вжити термінових заходів щодо зниження температури, особливо в південних країнах, жертв аномальної спеки буде ще більше.

Спека вбиває сотні тисяч людей

За оцінками дослідників, тільки у 2019 році через високі температури в усьому світі померли не менше 356 тисяч осіб. В цілому, смертність, пов'язана зі спекою, зросла з 1980 року по 2016 рік на 74% у всьому світі, і ці показники продовжують рости.

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Екстремальна спека може бути пов'язана як мінімум з 17 причинами смерті, більшість з яких відносяться до серцево-судинних і легеневих захворювань. Також висока температура може стати прямою або непрямою причиною вбивства, самогубства та утоплення. Крім того, спекотна погода викликає збільшення кількості госпіталізацій і проблем з психічним здоров'ям.

Які шляхи подолання проблеми

Також вчені повідомили, що кондиціонери, які стають єдиним порятунком в спеку, значно збільшують викиди парникових газів в атмосферу. Зараз, в умовах глобального потепління, необхідні екологічніші та доступніші варіанти охолодження. Наприклад, вентилятори та доступ до води. У містах потрібно збільшувати кількість зелених насаджень і настінних покриттів для відбивання тепла.

Вчені також запропонували реалізувати різні заходи реагування, такі як системи раннього попередження про підвищення температури вище норми та грамотного прогнозування аномальної спеки.

Небезпека глобального потепління