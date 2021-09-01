Скільки людей загинуло через катаклізми за останні 50 років

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, кількість стихійних лих, пов'язаних з погодою, за останні 50 років збільшилася в 5 разів. Вчені стверджують, що природні катаклізми стали відбуватися частіше через зміну клімату та більш екстремальних погодних умов.

Смерті через погодні умови

Втім, смертей через збільшення кількості штормів, повеней і засух стало набагато менше. В останні роки стихійні лиха стали краще фіксувати: якість спостережень помітно зросла. І, за даними експертів, саме нові системи попередження і прогнозування допомогли знизити число жертв.

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За останні півстоліття понад два мільйонів людей загинули через стихійні лиха, пов'язаних з кліматичними, метеорологічними та гідрологічними явищами. Збиток від них становить 3,64 трильйона доларів.

Вплив кліматичних явищ на людей

З 1970 по 2019 рік у світі відбулось понад 11 тисяч кліматичних лих. На них припало 50% всіх лих на планеті, 45% зафіксованих в них смертей і 74% всіх зареєстрованих економічних втрат. Понад 91% летальних випадків сталися в країнах, що розвиваються.

Найбільше жертв через посуху – 650 тисяч осіб. Шторми забрали 577 тисяч життів, повені – 58 тисяч, екстремальні температури стали причиною смерті понад 55 тисяч людей.

Смертність в результаті лих знижується. У 70-х і 80-х роках щодня реєструвалися приблизно 170 пов'язаних смертей. У 2010-х роках показник впав до 40.

Економічні збитки навпаки зростають. У 2010-2019 роках щоденні матеріальні втрати становили в середньому 383 долари. Це в сім разів більше, ніж в 1970-1979 роки. Найбільше руйнувань приносять шторми.

Три екстремальних природних події з найбільшими фінансовими наслідками сталися у 2017 році.

Раніше аналітики встановили, що в Україні 84% громадян переконані, що на планеті відбувається глобальна зміна клімату. З таким твердженням не згодні лише 11% українців.