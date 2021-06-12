До країн з більш ніж 15 мільйонів випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Цікаво Які медичні засоби можна взяти із собою в літак: правильна аптечка

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються США, де виявлено сумарно 33 437 749 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 599 180.

Друге місце за кількістю тих, що заразилися, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 29 359 155, а загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні склала 367 81.

Третю позицію у світі за кількістю інфікованих займає Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 17 млн 296 118 хворих, з них померло 484 235 осіб.

Як зупинити пандемію

За підрахунками ВООЗ, для того, щоб зупинити пандемію, треба вакцинувати близько 70% дорослого населення планети, а для цього потрібно 11 мільярдів доз.

Тож, лідери країн G7 планують до кінця наступного року передати небагатим країнам один мільярд доз вакцини, а Євросоюз, крім того, вирішив виділити їм мільярд євро на боротьбу з пандемією.

У час пандемії важливо дбати про своє здоров’я та гігієну. Користуйтесь дезінфекційними серветками Smile Sterill Bio, які ефективно знищують віруси й бактерії та при цьому не сушать шкіру.