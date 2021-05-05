Скільки людина може не спати та що тоді відбувається з організмом

Брак сну шкідливий, але ніхто не знає наскільки. Ми знаємо, що це може викликати цілий ряд проблем зі здоров'ям як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Під недосипанням вчені розуміють як гострий брак сну протягом декількох діб, так і хронічні проблеми зі сном, коли людина кожен день недосипає по кілька годин і так триває протягом трьох місяців і довше.

Також на тему: Знайшли нові причини синдрому раптової дитячої смерті

Люди, які найдовше не спали

Досліди на людях ніхто не проводив, і поки не було жодного випадку, щоб причиною смерті був саме недосип. У 2012 році футбольний уболівальник з Китаю помер від виснаження після того, як не спав одинадцять ночей поспіль, щоб побачити кожну гру чемпіонату Євро-2012. Два роки по тому те ж саме відбулося з іншим любителем футболу: він не спав кілька днів, щоб подивитися чемпіонат світу. Правда, лікарі визнали, що в першому випадку був винен не тільки недосип, але й алкоголь з тютюном. У другому причиною смерті став серцевий напад.

У 1964 році сімнадцятирічний школяр вирішив встановити світовий рекорд і теж не спав 11 днів. Хоча на п'ятий день у нього почалися галюцинації, більше нічого страшного з ним не сталося і він зміг відновитися протягом пари ночей. Правда, він не пив і не курив, на відміну від китайського вболівальника.

Звичайно, знайшлися ті, хто захотіли побити його рекорд, наприклад одна жінка не спала 18 днів, але журі Книги рекордів Гіннесса виключили "дисципліну" по недосипу зі змагань, щоб не заохочувати людей мучити себе. Це означає, що досі ніхто не знає, скільки реально людина може не спати.

Що буде з тілом, якщо довго не спати

Джерело: Sleep foundation

Навіть після однієї ночі без сну ми будемо сонними, млявими, дратівливими й трохи тупити. Але це не зашкодить нашому здоров'ю.

Після кількох безсонних ночей наслідки стають більш серйозними. Мозок затуманюється, не може сконцентруватися і приймати рішення. Можуть початися галюцинації.

Хронічна нестача сну може спровокувати серйозні захворювання: ожиріння, хвороби серця, високий тиск і діабет. Велика ймовірність самогубства, якому передує депресія, біполярні розлади і тривожність.

У мозку є захисний механізм на цей випадок: мікросон – короткі мимовільні епізоди втрати свідомості, які можуть тривати від однієї до п'ятнадцяти секунд. Через ці випадкових відключень протягом дня збільшується ризик травм і нещасних випадків вдома, на роботі та в дорозі.