Як довго інфікований SARS-Cov-2 поширює вірус? Скільки потрібно носити маску і дотримуватися ізоляції після одужання? У новому дослідженні корейські вчені проаналізували зміну вірусного навантаження у хворих коронавірусом.

Джерело: The New England Journal of Medicine

Як відбувалося дослідження

У дослідження включили пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 з різними ускладненнями в університетську лікарню Чунг-Анг в Сеулі з лютого по червень 2020 року. Інфекція була підтверджена у хворих за допомогою ПЛР-тестування. Середній вік пацієнтів склав 62 роки, у 71% діагностовано коронавірусна пневмонія, більше третини з них потребували кисневої підтримки.

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Всі хворі були ізольовані один від одного, кожні два дні лікарі брали у них мазки з носогорла для проведення ПЛР-тестування з використанням порогового значення циклу для гена N SARS-CoV-2. В цілому фахівці отримали 156 зразків.

Скільки часу людина з коронавірусом заразна

Період від появи симптомів до зникнення вірусу в середньому становив 7 днів. Останній позитивний тест був отриманий через 12 днів після появи симптомів у одного з пацієнтів. Частота позитивних результатів тестування постійно знижувалася з моменту появи симптомів.

Вчені відзначили, що для підтвердження цих результатів потрібні масштабніші дослідження, оскільки у своїй роботі вони використовували невелику вибірку госпіталізованих пацієнтів, серед яких не було випадків важкого перебігу COVID-19.

Інші дослідження

Джерело: The Lancet

Найбільший огляд 98 досліджень показав, що середня тривалість виділення РНК коронавірусу становить 17 днів з початку появи симптомів у верхніх дихальних шляхах, 14,6 дня – в нижніх дихальних шляхах. Однак в жодному з досліджень не було виявлено живі віруси в тканинах або виділеннях через 9 діб після появи симптомів. Таким чином, пік вірусного навантаження припадає на перший тиждень захворювання.