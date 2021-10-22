Група ризику

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що медичні працівники є однією з груп ризику, яка перш за все потребує вакцинації проти COVID-19. і він розкритикував несправедливість у розподілі цих препаратів.

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За оцінками організації, у світі працює 135 мільйонів медичних працівників.

Нерівномірний розподіл вакцин

Дані зі 119 країн свідчать про те, що в середньому 2 з 5 медичних працівників у всьому світі повністю вакциновані. Але, звичайно, це середнє значення маскує величезні відмінності між регіонами та економічними групами.

– сказав голова ВООЗ.

В Африці вакцинований лише 1 медпрацівник на 10, а в країнах з високим рівнем доходу – 8 з 10.

Через те, що бідні країни недостатньо забезпечені вакцинами, пандемія COVID-19 може затягнутися ще й на 2022 рік, вважає старший керівник ВООЗ доктор Брюс Ейлворд. За даними ВООЗ, переважна кількість COVID-вакцин використовується в країнах з високим рівнем доходу.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні однією дозою вже вакцинувалися 90% медичних працівників та 85% освітян.