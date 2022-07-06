Скільки медиків загинуло та постраждало через війну: Ляшко назвав страшні цифри

Через війну, яку розв'язала росія проти України загинуло 14 медиків, 48 отримали поранення. Також російські загарбники повністю зруйнували 122 медичні заклади.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, це лише офіційні дані.

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Втрати української системи охорони здоров'я

Олег Ляшко “122 заклади зруйновано вщент, вони відновленню не підлягають, їх треба буде будувати заново. Якщо оцінювати в коштах, то на відновлення закладів до того стану, в якому вони були, треба понад 35 мільярдів. Щоб відбувати зруйновані треба понад 15 мільярдів”.

Він також повідомив, що росіяни вже знищили 85 автомобілів цивільних швидкої допомоги їх не можливо використовувати далі. Ще 105 автомобілів захопили росіяни, невідомо, що з ними зараз. Станом на 6 липня на окупованій території перебувають 469 закладів охорони здоров’я.

Негативні наслідки війни для здоров'я українців

Раніше Віктор Ляшко повідомляв, що люди, які зараз в Україні переживають наслідки війни, "постарішали" на 10 – 15 років. Тобто недуги, якими люди хворіли, наприклад, у 60 років, тепер будуть наздоганяти їх в 45 –50-річному віці. Також погіршиться ситуація з діагностикою захворювань, тому що не всі люди можуть звернутися по медичну допомогу вчасно і хвороби діагностуватимуть на пізніх стадіях.

Тому міністр закликає українців, які перебувають у безпечних регіонах не нехтувати здоров'ям і записуватись на прийом до сімейного лікаря, якщо є необхідність