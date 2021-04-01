Скільки можна працювати людям, які перенесли інфаркт

Людям, які перенесли інфаркт, краще не працювати 55 годин на тиждень і більше, показало нове дослідження. Це може підвищити ризик повторного інфаркту.

У ньому брали участь 967 пацієнтів, які проходили лікування в канадських лікарнях через інфаркт міокарда в 1995 – 1997 роках. Всі вони були молодше 60 років і мали намір продовжити працювати. Респондентам регулярно ставили питання, щоб зрозуміти, які чинники ризику серцево-судинних хвороб на них впливають.

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Виявлення (в результаті опитування) великої кількості робочих годин і факторів робочого стресу допомагало зрозуміти, наскільки несприятлива робоче середовище і якому тиску піддаються учасники дослідження. Коли обидва ці чинники присутні, спостерігалося істотне збільшення повторних інфарктів,

– зазначили науковці.

Як робота впливає на повторний інфаркт

За час спостереження другий інфаркт розвинувся у 21,5% учасників дослідження.

У людей, які працювали понад 55 годин на тиждень, друга серцево-судинна катастрофа траплялася приблизно у два рази частіше , ніж у тих, хто працював 35-40 годин.

, ніж у тих, хто працював 35-40 годин. Повторний інфаркт частіше був у чоловіків і в цілому у молодших людей, зазвичай саме вони працювали по багато годин.

У групі людей, які працювали понад 55 годин, було більше курців і людей, які п'ють. Велика кількість годин, як правило, була асоційована з вищим рівнем робочого стресу.