Після цієї дати від роботи повинні усувати без збереження заробітної плати тих, хто не зробив хоча б одне щеплення. Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, скільки працівників вже відсторонили.

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Загалом в Україні відсторонили від роботи 7 531 працівника органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та медиків невакцинованих від коронавірусу. Такі дані станом на 7 лютого 2022 року.

Серед них:

4 578 співробітників комунальних підприємств;

2 136 працівників сфери охорони здоров'я, зокрема 216 лікарів, 764 медсестер, 1 155 осіб з-поміж господарського та адміністративного персоналу;

817 представників органів місцевого самоврядування.

Всього в Україні в закладах охорони здоров'я (комунальних і державних) зараз працюють понад 755 тисяч співробітників. Відсторонили – 2 136 працівників, тобто приблизно 0,2%,

– уточнив Кузін.

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