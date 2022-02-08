Після цієї дати від роботи повинні усувати без збереження заробітної плати тих, хто не зробив хоча б одне щеплення. Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, скільки працівників вже відсторонили.
Увага Скільки в Україні провели щеплень проти COVID-19 та якими препаратами
Загалом в Україні відсторонили від роботи 7 531 працівника органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та медиків невакцинованих від коронавірусу. Такі дані станом на 7 лютого 2022 року.
Серед них:
- 4 578 співробітників комунальних підприємств;
- 2 136 працівників сфери охорони здоров'я, зокрема 216 лікарів, 764 медсестер, 1 155 осіб з-поміж господарського та адміністративного персоналу;
- 817 представників органів місцевого самоврядування.
Всього в Україні в закладах охорони здоров'я (комунальних і державних) зараз працюють понад 755 тисяч співробітників. Відсторонили – 2 136 працівників, тобто приблизно 0,2%,
– уточнив Кузін.
Обов'язкова вакцинація в Україні: що треба знати
- Наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу зобов'язує медиків, комунальників та чиновників місцевого самоврядування зробити щеплення.
- З 8 листопада вакцинація стала обов'язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади.
- Станом на 3 лютого, в Україні лише 3% працівників сфери освіти не зробили обов'язкові щеплення проти коронавірусу.
- МОЗ кілька разів уже розширював перелік професій, працівники, яких обов'язково повинні мати щеплення проти COVID-19.