Скільки невакцинованих проти COVID-19 українців вже відсторонили від роботи

З 31 січня набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу медиків, комунальників та місцевих чиновників.

Після цієї дати від роботи повинні усувати без збереження заробітної плати тих, хто не зробив хоча б одне щеплення. Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, скільки працівників вже відсторонили.

Увага Скільки в Україні провели щеплень проти COVID-19 та якими препаратами

Загалом в Україні відсторонили від роботи 7 531 працівника органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та медиків невакцинованих від коронавірусу. Такі дані станом на 7 лютого 2022 року.

Серед них:

4 578 співробітників комунальних підприємств;

2 136 працівників сфери охорони здоров'я, зокрема 216 лікарів, 764 медсестер, 1 155 осіб з-поміж господарського та адміністративного персоналу;

817 представників органів місцевого самоврядування.

Всього в Україні в закладах охорони здоров'я (комунальних і державних) зараз працюють понад 755 тисяч співробітників. Відсторонили – 2 136 працівників, тобто приблизно 0,2%,

– уточнив Кузін.

Обов'язкова вакцинація в Україні: що треба знати