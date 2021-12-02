Скільки невакцинованих серед госпіталізованих з COVID: відповідь лікаря швидкої допомоги

Медики з екстреної швидкої допомоги перебувають буквально на передовій пандемії COVID-19, оскільки саме вони госпіталізують людей з ознаками хвороби.

Більшість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 – невакциновані. Це в інтерв'ю 24 каналу підтвердив лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК й за сумісництвом керівник авіамедиків Володимир Ананєвич.

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Всі, кого особисто я забирав на госпіталізацію з ковідом, невакциновані. Загальна статистика, я думаю, так і тримається – 95 – 97% є невакциновані. І якщо врахувати куплені сертифікати, ми ж не можемо перевірити, чи справді вакцинована людина. Ми орієнтуємося на чесність та порядність людей,

– сказав Володимир Ананєвич.

Коли ми запитали те ж саме у напарника Володимира, фельдшера Ігоря Гнатіва, то він лише підтвердив цю інформацію. Здебільшого серед госпіталізованих – невакциновані. Ті, хто не вірять в коронавірус або в вакцинацію.

Окрім цього, медики розповіли, що серед госпіталізованих з COVID-19 зустрічалися пацієнти, які не вірили в коронавірус попри свій важкий стан.



Чому потрібно вакцинуватися проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні:

Повну версію інтерв'ю з лікарем Володимиром Ананєвичем та його колегами читайте згодом у межах проєкту " Інтерв'ю24 ".

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 1 грудня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 210 869 людей. Першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакциновано проти коронавірусу 13 543 490 людей. 13 543 488 з них отримали першу дозу препарату, 11 415 141 – другу.отримали дві дози, а відтак завершили імунізацію – 11 415 141 людина.

Загалом в країні проведено 24 958 629 щеплень – і першою, і другою дозою.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу