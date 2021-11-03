Найбільше мотивує людей вакцинуватись те, що це може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї, а також те, що вони не заразять інших людей. Це також спонукало вже вакцинованих людей.
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Ставлення Українців до вакцинації проти коронавірусу
- 65% вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19.
- Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.
- Загалом 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації проти COVID-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення.
- 54,6% невакцинованих робити COVID-щеплення не збираються.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні / Фото: ЮНІСЕФ
Чому українці відмовляються від вакцинації
- недовіра до вакцин;
- думка, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19;
- не хочуть переживати побічні реакції після щеплення.
Майже 25% опитаних вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації проти COVID-19, хоча абсолютні протипоказання змогли назвати менше 1% людей. Також ті, хто не хочуть вакцинуватись, не вважають пандемію серйозною загрозою. На їхню думку, COVID-19 не така небезпечна хвороба, проти якої треба щепитися взагалі.
На рішення про вакцинацію впливають сімейні лікаря. 87% щеплених українців сказали, що прислухались до поради лікаря щодо вакцинації. З тих, хто ще не вакцинувались, 77% зробили б це за рекомендацією лікаря.
Як відбувалося дослідження
- Проводилось у вересні-жовтні 2021 року (до запровадження "червоних зон") дослідницькою агенцією Info Sapiens.
- Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2 006 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.
- Вибірка репрезентує доросле населення України та відповідає даним Державної служби статистики станом на 1.01.2020 за статтю, віком, розміром населеного пункту та макрорегіоном.