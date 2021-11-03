Скільки невакцинованих українців готові щепитися проти COVID-19: опитування

54,6% опитаних українців не готові вакцинуватися проти COVID-19. Утім, 42%, які ще не вакцинувались проти коронавірусу, готові щепитись за певних умов.

Найбільше мотивує людей вакцинуватись те, що це може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї, а також те, що вони не заразять інших людей. Це також спонукало вже вакцинованих людей.

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Ставлення Українців до вакцинації проти коронавірусу

65% вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19.

Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.

Загалом 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації проти COVID-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення.

54,6% невакцинованих робити COVID-щеплення не збираються.



Вакцинація проти коронавірусу в Україні / Фото: ЮНІСЕФ

Чому українці відмовляються від вакцинації

недовіра до вакцин;

думка, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19;

не хочуть переживати побічні реакції після щеплення.

Майже 25% опитаних вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації проти COVID-19, хоча абсолютні протипоказання змогли назвати менше 1% людей. Також ті, хто не хочуть вакцинуватись, не вважають пандемію серйозною загрозою. На їхню думку, COVID-19 не така небезпечна хвороба, проти якої треба щепитися взагалі.

На рішення про вакцинацію впливають сімейні лікаря. 87% щеплених українців сказали, що прислухались до поради лікаря щодо вакцинації. З тих, хто ще не вакцинувались, 77% зробили б це за рекомендацією лікаря.

Як відбувалося дослідження