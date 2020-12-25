Готовність до щеплення від COVID-19 висловили 2 третини мешканців Німеччини. Приблизно 32% опитаних громадян заявили, що хочуть отримати вакцину якомога швидше.

Відповідне опитування провела міжнародна компанія YouGov, результати опублікували 25 грудня. Про це повідомляє DW.

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Водночас 33% респондентів заявили, що не проти щеплення, однак спочатку хочуть подивитися, як вакцина вплине на людей.

Проте отримати щеплення від коронавірусу не бажають приблизно 19% опитаних громадян Німеччини. Також у відповідному питанні ще остаточно не визначилися – 16%.

Окрім того, ймовірністю побічних ефектів стурбовані понад половина респондентів – 57%, проте третина з відповідних мешканців заявила, що їх це не турбує.

Згідно з результатами опитування, переважно серед охочих вакцинуватися більшість – це люди старшого віку, зокрема 71%. Водночас до щеплення готові лише 54% опитаних осіб віком від 18 до 24 років.

Вакцинація у Німеччині: коротко

У Німеччині планують розпочати вакцинацію від коронавірусу 27 грудня 2020 року.

Спочатку щеплення проти коронавірусу у Німеччині будуть робити людям віком від 80 років, а також тим, хто живе та працює в будинках для людей відповідного віку.

Також одними з перших вакцинують медичний персонал у відділеннях інтенсивної терапії та невідкладної допомоги.