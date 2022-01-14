Він становив 22,6 на 1 000 пологів, у порівнянні з 5,6 на 1 000 пологів серед тих, хто не хворів на коронавірус. Дослідження провели на основі даних вагітних мешканок Шотландії.
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Коронавірус та вагітність
Як відзначають автори роботи, вагітні жінки не схильні до більшого ризику зараження SARS-CoV-2, якщо порівнювати з тими, хто не носив дитину.
Однак вони частіше стикаються з ймовірністю важкого перебігу недуги: потрапляють до лікарень, потребують інвазивної штучної вентиляції легенів. До того ж коронавірусна інфекція призводить до таких ускладнень вагітності:
- прееклампсія (це розвиток артеріальної гіпертензії після 20-го тижня вагітності у жінки);
- передчасні пологи;
- смерть.
Показник смертності
За час спостережень завершились 117 190 вагітностей, з них:
- 13 933 відбулися раніше терміну (через викидень, імплантації та розвиток плодового яйця поза маткою або міхуровим занесенням);
- ще 20 480 були перервані;
- 79 148 закінчилися пологами;
- а по 3 629 випадків пологів жодної інформації не було.
В результаті пологів зафіксували: 273 мертвонароджені дитини та 179 випадків дитячої смерті.
Варто зауважити, що серед вагітних – лише третина були щеплені проти COVID-19. Рівень інфікування залишався найвищим серед породіль, що проживають у найбільш неблагополучних районах, а також серед молодих вагітних.
Деталі дослідженняВчені використали базу даних з вакцинації та випадків коронавірусу серед мешканок Шотландії, які чекали дитину в період пандемії. У вибірку увійшли 144 548 вагітностей у 130 875 жінок.
Як часто вагітні потрапляють в лікарню
З грудня 2020 року госпіталізація знадобилася 823 хворим на Covid-19 вагітним із 4 950 (16,6%), а 104 жінки (2,1%) направили до реанімації.
Понад 77% випадків зараження припали на майбутніх мам, які на той момент не були вакциновані; 11,5% – на щеплених однією дозою вакцини; 11,1% – на повністю вакцинованих.
Серед тих, хто потрапив до лікарні – 91% були неприщеплені, а серед тих, кого поклали до реанімації, їхня частка досягала 98,1%.
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Вагітні повинні щепитись
Авторам звіту не вдалося з'ясувати, прямо чи опосередковано коронавірусна хвороба сприяла передчасним пологам та смерті плода (або дитини), оскільки доступу до повних медичних записів у них не було.
Однак дослідники дійшли висновку, що вагітні повинні щепитися проти коронавірусу, щоб уникнути несприятливих результатів як для себе, так і для майбутньої дитини.
Вагітність та коронавірус: останні новини
- Вагітні, які захворіли на COVID-19, мають підвищений ризик смерті, тож їм варто вакцинуватись.
- У Великій Британії опублікували нові дані про вакцинацію вагітних проти COVID-19. Щеплення не пов'язане з підвищеним ризиком ускладнень для жінок і немовлят. Наукові дані підтверджують, що щеплення проти коронавірусу безпечні на будь-якій стадії вагітності.
- У МОЗ заявили, що щеплення не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус. А користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики.
- Також нещодавно з'ясувалось, що жінки, які вакциновані проти COVID-19, передають антитіла від недуги своїм немовлятам, які перебувають на грудному вигодовуванні. Це потенційно створює дітям пасивний імунітет проти коронавірусу.