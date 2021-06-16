Чверть пацієнтів з COVID-19 мали постковідний синдром

Дослідження від FAIR Health свідчить, що найчастіше через місяць після хвороби люди скаржаться на біль, задишку і гіперліпідемію.

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Довготривалий COVID-19 найчастіше фіксували у людей, які мали важкий перебіг захворювання (50%).

Водночас ознаки синдрому виявляли у тих, хто перехворів на коронавірус у легкій формі (27,5%), а також у "значної" частки безсимптомних пацієнтів (19%).

Найчастіше люди скаржилися: на біль (5,1%), задишку (3,5%), гіперліпідемію (3%), нездужання і стомлюваність (2,9%) і гіпертонію (2,4%).

Що цікаво, серед дітей від 0 до 18 років біль і задишка були двома головними симптомами, але проблеми з кишківником замінили гіперліпідемію на третьому місці,

– йдеться в дослідженні.

Вчені проаналізували дані майже 2 мільйонів людей, у яких діагностували COVID-19 в період від лютого до грудня 2020 року.2

Від постковідного синдрому частіше страждають жінки

Більшість симптомів частіше зустрічалися у жінок, але експерти виокремили 12 скарг, про які найчастіше повідомляли чоловіки, одна з яких – панкреатит.

Окрім того, до ознак постковідного синдрому віднесли тривогу, з якою стикнулося найбільше пацієнтів, депресію, розлади адаптації.