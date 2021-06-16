Чверть пацієнтів з COVID-19 мали постковідний синдром
Дослідження від FAIR Health свідчить, що найчастіше через місяць після хвороби люди скаржаться на біль, задишку і гіперліпідемію.
До теми Пандемія рухається швидше, ніж розподіл вакцин, – ВООЗ
- Довготривалий COVID-19 найчастіше фіксували у людей, які мали важкий перебіг захворювання (50%).
- Водночас ознаки синдрому виявляли у тих, хто перехворів на коронавірус у легкій формі (27,5%), а також у "значної" частки безсимптомних пацієнтів (19%).
Що цікаво, серед дітей від 0 до 18 років біль і задишка були двома головними симптомами, але проблеми з кишківником замінили гіперліпідемію на третьому місці,
– йдеться в дослідженні.
Вчені проаналізували дані майже 2 мільйонів людей, у яких діагностували COVID-19 в період від лютого до грудня 2020 року.2
Від постковідного синдрому частіше страждають жінки
Більшість симптомів частіше зустрічалися у жінок, але експерти виокремили 12 скарг, про які найчастіше повідомляли чоловіки, одна з яких – панкреатит.
Окрім того, до ознак постковідного синдрому віднесли тривогу, з якою стикнулося найбільше пацієнтів, депресію, розлади адаптації.