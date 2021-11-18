У МОЗ України уточнили, що йдеться про моніторинг соцмереж, "який допоміг отримати 210 тисяч згадок про можливість підробити COVID-сертифікат". В результаті моніторингу всі повідомлення передали до правоохоронних органів.

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Яка відповідальність за підробку сертифікатів

Парламент 2 листопада ухвалив у першому читанні законопроєкт №6084 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за підробку документів про проведення профілактичних щеплень. Законопроєкт пропонує встановити відповідальність за використання підроблених сертифікатів вакцинації штраф від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років.

Законопроєкт також встановлює відповідальність медиків, які підробляють сертифікати, вони заплатять штраф від 34 тисяч гривень до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від одного до трьох років.

Крім того, за виготовлення таких документів з метою продажу передбачений штраф від 85 тисяч гривень до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до трьох років.

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