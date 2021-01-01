Менше ніж половина поляків хоче вакцинуватися від COVID-19: майже стільки ж не хочуть
Трохи менше ніж половина всіх громадян Польщі мають намір вакцинуватися від коронавірусу COVID-19. Щоправда, кількість тих, хто не буде робити щеплення, є не набагато нижчою.
Про це свідчать результати опитування компанії Social Changes. Їх опублікував ресурс WPolityce.
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Як поляки ставляться до вакцинування від ковіду
- 41% мають намір зробити щеплення (попереднє опитування – 8%).
- 20% вже твердо визначилися, що зроблять.
- 21% тільки планує вакцинуватися.
- 39% заявили, що не хочуть ставити вакцину (попереднє опитування – 44%),
- 20% поки не визначилися, чи зроблять.
Зауважимо, що в Польщі вже стартувала національна програму вакцинації. В її межах першими щеплення мають зробити медичним працівникам, потім – літнім людям і їхнім вчителям. Решта категорії громадян зможуть вакцинуватися з 15 січня.
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Яка ситуація з коронавірусом у Польщі (дані польського МОЗ)
- За останню добу зафіксуали 11 008 нових випадків.
- Зараз у лікарнях із COVID-19 перебувають 16 757 осіб, зокрема 1 598 – на апаратах штучної вентиляції легенів.
- Загальна кількість хворих становить – 1 305 774 осіб.
- За увесь час померли 28 956 людей. Натомість понад 1 мільйон пацієнтів одужали.
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