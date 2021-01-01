Трохи менше ніж половина всіх громадян Польщі мають намір вакцинуватися від коронавірусу COVID-19. Щоправда, кількість тих, хто не буде робити щеплення, є не набагато нижчою.

Про це свідчать результати опитування компанії Social Changes. Їх опублікував ресурс WPolityce. Актуально ВООЗ схвалила до використання першу вакцину проти COVID-19: що відомо Як поляки ставляться до вакцинування від ковіду 41% мають намір зробити щеплення (попереднє опитування – 8%). 20% вже твердо визначилися, що зроблять. 21% тільки планує вакцинуватися. 39% заявили, що не хочуть ставити вакцину (попереднє опитування – 44%), 20% поки не визначилися, чи зроблять. Зауважимо, що в Польщі вже стартувала національна програму вакцинації. В її межах першими щеплення мають зробити медичним працівникам, потім – літнім людям і їхнім вчителям. Решта категорії громадян зможуть вакцинуватися з 15 січня. До речі Польща змінила правила в'їзду з 28 грудня: що треба знати українцям Яка ситуація з коронавірусом у Польщі (дані польського МОЗ) За останню добу зафіксуали 11 008 нових випадків.

Зараз у лікарнях із COVID-19 перебувають 16 757 осіб, зокрема 1 598 – на апаратах штучної вентиляції легенів.

Загальна кількість хворих становить – 1 305 774 осіб.

За увесь час померли 28 956 людей. Натомість понад 1 мільйон пацієнтів одужали.