Скільки потрібно робити кроків на день: нові дані

Кожен раз, коли мова заходить про здоровий спосіб життя, обов'язково згадуються 10 тисяч кроків як якийсь стандарт щоденної фізичної активності. Нове дослідження в черговий раз показало, що ця норма сильно перебільшена.

Звідки взялася рекомендація в 10 тисяч кроків

У 1965 році японська компанія Yamasa Clock рекламувала новий крокомір Manpo-kei, назва пристрою перекладається як "10 тисяч кроків". Цей маркетинговий хід виявився настільки вдалим, що мільйони людей повірили в те, що саме така кількість кроків надає максимальну користь для здоров'я.

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Ідею взяли на озброєння й інші виробники різних пристроїв, і сьогодні багато програм і смартгодинник включають 10 тисяч кроків як норму щоденної фізичної активності.

Варто відзначити, що було проведено чимало досліджень, в яких підтвердилася користь такої рекомендації, крім того, давно немає ніяких сумнівів в тому, що ходити пішки – це дуже корисно й важливо. Але разом з тим з'являється все більше доказів того, що зовсім необов'язково так напружуватися, оскільки для підтримки здоров'я в нормі можна робити меншу кількість кроків.

Нове дослідження фізичної активності

Вчені проаналізували результати довгострокового дослідження за участю 2,1 тисячі чоловіків і жінок у віці від 38 до 50 років. Дані про фізичну активність зібрали в період з 2005 по 2006 рік. Дослідники розподілили учасників на три групи: на тих, хто проходив менше 7 тисяч кроків на день (знижена фізична активність), до 10 тисяч кроків на день і понад 10 тисяч. Вчені також враховували інші параметри, наприклад, інтенсивність і швидкість кроку.

7000 кроків достатньо для підтримання здоров'я

За станом здоров'я добровольців спостерігали близько 11 років, протягом яких учасники регулярно заповнювали анкети про своє самопочуття. За цей період померли 72 людини. Після коригування отриманих даних з урахуванням віку, наявності хронічних захворювань, шкідливих звичок і маси тіла, учені прийшли до висновку, що 7 тисяч кроків в день знижують ризик смертності на 50 – 70%.

Примітно, що дослідники не знайшли зв'язку між інтенсивністю кроку і зниженням ризику смертності, тобто, неспішні прогулянки мають такий ефект, як і енергійні.

Раніше вчені довели, що організм може компенсувати спалювання калорій під час вправ, економлячи енергію, яка зазвичай іде на підтримку його основних функцій. Через це явище люди з ожирінням так повільно втрачають кілограми.