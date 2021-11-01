Дослідження сну літніх людей

Щоб виявити зв'язок між тривалістю сну та ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, вчені Вашингтонського університету провели дослідження за участю 100 людей похилого віку, які щорічно проходять оцінку когнітивних функцій.

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За якістю сну добровольців спостерігали протягом 4 – 6 ночей за допомогою портативного пристрою енцефалографії. Учасники здали зразки спинномозкової рідини для вимірювання рівнів бета-амілоїдів — пептидів, які є основним компонентом амілоїдних бляшок при хворобі Альцгеймера та тау-білка, ще одного маркера цього захворювання. Вони також проходили серію нейропсихологічних тестів.

Оптимальна тривалість сну літніх людей

У добровольців, які спали менше 4,5 години або понад 6,5 години на добу, було виявлено найбільше зниження когнітивних функцій з часом. У тих, чия тривалість сну була у цьому проміжку, показники залишалися стабільними. Ці результати підтвердилися навіть після коригування даних з урахуванням різних факторів, включаючи вік, стать та рівні бета-амілоїдів та тау-білка.

Все це свідчить про те, що існує часовий діапазон, "золота середина" тривалості сну – 5 – 6 годин на добу,

– повідомили автори дослідження.

Вчені зазначили, що якість і тривалість сну людей похилого віку може служити ще одним маркером підвищеного ризику хвороби Альцгеймера у людей похилого віку.

Раніше у дослідженні, яке тривало шість років за участю понад мільйоном добровольців, учені прийшли до висновку, що молодим людям найкраще спати сім годин на добу.