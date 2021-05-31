Скільки потрібно спати, щоб довше жити

При постійному браку якісного сну, наслідки починають відчувати все системи організму. В першу чергу страждає робота мозку, в результаті чого виникають проблеми з концентрацією, пам'яттю і виразом емоцій.

Як відбувалося дослідження

Національні інститути здоров'я США (NIH) виділяють дві основні фази сну: швидка (REM) і повільна (Не-REM). Остання відома як "глибокий сон", в той час, як під час першої людина якраз і бачить сни.

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З огляду на важливість нічного відпочинку для психічного та фізичного здоров'я дослідницька група з Каліфорнійського університету вирішили з'ясувати, скільки годин сну на добу є оптимальними для людини.

Скільки потрібно спати

У дослідженні, яке тривало шість років за участю понад один мільйон добровольців, учені прийшли до висновку, що найкраще спати сім годин на добу.

За словами фахівців, така кількість годин виявилася пов'язано з довголіттям і запобіганням ризику передчасної смерті. Більш того, з'ясувалося, що сон понад сім годин був пов'язаний з меншою тривалістю життя. Також вчені встановили, що нічний відпочинок, який триває менше 5,5 годин, вкрай негативно позначається на здоров'ї.

NIH до недосипання віднесли й сон менше семи годин на добу в цілому.

Наприклад, якщо недосипати дві години щодня, через тиждень у вас буде 14 годин недосипання. Триваліший сон у вихідні дні може порушити режим неспання, що також негативно відіб'ється на здоров'ї,

– зазначили науковці