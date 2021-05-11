Скільки їсти зелені та овочів

Вчені та експерти з харчування рекомендують їсти овочі та фрукти кожен день, щоб бути здоровими. ВООЗ говорить, що в день потрібно з'їдати п'ять порцій овочів, де одна порція – це 80 грамів.

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При цьому 400 грамів – це загальна кількість овочів, фруктів і зелені, тобто не потрібно вживати по 400 грамів томатів, огірків і яблук окремо. Одна порція – це приблизно один банан, помідор або огірок.

Міністерство сільського господарства США не використовує грами або порції – все вимірюється чашками. Так, відповідно до рекомендацій, потрібно з'їдати від однієї до чотирьох чашок овочів і зелені в день, це приблизно все ті ж 400 грамів. Точна кількість залежить від статі й віку.

Малюки від 12 до 23 місяців від 2/3 до 1 чашки;

Діти 2-4 роки 1-2 чашки, 5 – 8 років від 1,5 до 2,5 чашок;

Дівчата 9-13 років від 1,5 до 3 чашок 14 – 18 років від 2,5 до 3 чашок;

Хлопці 9-13 років від 2 до 3,5 чашок, 14 – 18 років від 2,5 до 4 чашок;

Жінки 19 – 30 років від 2,5 до 3 чашок, 31 – 59 років від 2 до 3 чашок, 60 і більше років від 2 до 3 чашок;

Чоловіки 19-30 років від 3 до 4 чашок, 31-59 років від 3 до 4 чашок, 60 і більше років від 2,5 до 3,5 чашок.

У якому вигляді споживати зелень

Меню може бути різноманітним – від смузі зі шпинату, омлету з помідорами й каші з бананом до овочевих гарнірів з м'ясом, супів або нуту. Підбирати можна на свій смак, головне – дотримуватися рекомендацій по нормі.