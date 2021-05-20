Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує приділяти фізичним вправам не менш 30 хвилин в день або 150 хвилин в тиждень. Вчені з США і Великобританії вирішили перевірити, наскільки ці рекомендації допомагають знизити ризик ранньої смерті.

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Вони провели огляд шести досліджень, в яких аналізувалася фізична активність 130 тисяч осіб, за станом здоров'я яких стежили від 4 до 14 років.

Скільки часу потрібно займатись спортом

Результати частково підтвердили висновки експертів ВООЗ: 30 хвилин щоденних фізичних вправ (наприклад, зарядки) знижують ймовірність передчасної смерті на 80%. Але тільки для тих щасливчиків, які проводять в сидячому положенні менше 7 годин на день. Людям, які сидить за робочим столом 11 – 12 годин, фізична активність в такому обсязі практично не має ефекту.

Іншими словами, вам недостатньо поставити "галочку" в списку повсякденних справ, щоб зберегти своє життя. Якщо ви проводите багато часу в сидячому положенні, вам потрібно більше активності, ніж 30 хвилин вправ,

– заявили автори огляду.

Що робити, якщо бракує часу

Якщо немає можливості приділяти більше часу фізичній культурі, вчені рекомендують додати легку активність протягом 4-5 годин – наприклад:

справи по дому;

ігри з дітьми;

прогулянка з собакою;

покупки в магазині.

Ці буденні заняття в поєднанні з вправами допомагають знизити ризик передчасної смерті на 30%.