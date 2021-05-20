Скільки потрібно займатись, щоб побороти наслідки сидячого способу життя

Дистанційна робота має масу переваг, але є у неї й серйозний мінус – значне зниження фізичної активності. Якщо ви проводите за комп'ютером не менше 11 годин на день, вам доведеться серйозно переглянути свої звички, щоб зберегти здоров'я.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує приділяти фізичним вправам не менш 30 хвилин в день або 150 хвилин в тиждень. Вчені з США і Великобританії вирішили перевірити, наскільки ці рекомендації допомагають знизити ризик ранньої смерті.

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Вони провели огляд шести досліджень, в яких аналізувалася фізична активність 130 тисяч осіб, за станом здоров'я яких стежили від 4 до 14 років.

Скільки часу потрібно займатись спортом

Результати частково підтвердили висновки експертів ВООЗ: 30 хвилин щоденних фізичних вправ (наприклад, зарядки) знижують ймовірність передчасної смерті на 80%. Але тільки для тих щасливчиків, які проводять в сидячому положенні менше 7 годин на день. Людям, які сидить за робочим столом 11 – 12 годин, фізична активність в такому обсязі практично не має ефекту.

Іншими словами, вам недостатньо поставити "галочку" в списку повсякденних справ, щоб зберегти своє життя. Якщо ви проводите багато часу в сидячому положенні, вам потрібно більше активності, ніж 30 хвилин вправ,

– заявили автори огляду.

Що робити, якщо бракує часу

Якщо немає можливості приділяти більше часу фізичній культурі, вчені рекомендують додати легку активність протягом 4-5 годин – наприклад:

справи по дому;

ігри з дітьми;

прогулянка з собакою;

покупки в магазині.

Ці буденні заняття в поєднанні з вправами допомагають знизити ризик передчасної смерті на 30%.