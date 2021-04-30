Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла інфекціоністка Леся Радковська. За її словами, важливішим є клітинний імунітет, який і реагує на вірус і виробляє антитіла.

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Скільки триває імунітет до коронавірусу

За словами лікарки, хвороба нова і дослідження тривають. Частина із них доводить, якщо перехворіли, то ми на 6 місяців маємо імунітет, але є різні перебіги коронавірусу.

Але ми не маємо сподіватись лише на свій імунітет, а й на себе. По-перше, якщо будемо дотримуватись правил карантину, то зменшимо ймовірність повторного інфікування. По-друге, вакцинація,

– розповіла інфекціоністка.

Перебіг повторного зараження коронавірусом

Леся Радковська “З тих випадків, які знаю особисто, другий – важчий. Перші випадки були незначні, вік приблизно 30-50 років, тоді другий вже складніший перебіг. Бувало й таке, що і перший, і другий раз легкий. Бувало в сім’ї, що пів року тому – хворіла лише дружина і діти, а через пів року – лише чоловіки”



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу